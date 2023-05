Polícia Civil prende suspeito de assassinar namorada no Centro de Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), prendeu, em cumprimento de mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio, na noite dessa quarta-feira (17), um homem de 24 anos. Ele é investigado pela morte de Ana Carolina Rocha Kurth, de 24 anos, fato ocorrido nessa segunda-feira (15), no apartamento onde ambos moravam, no Centro de Vitória.

A ação policial foi realizada no Centro de Vitória e contou com apoio do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) do Serviço de Inteligência e Planejamento (Siplan) e do Centro de Inteligência de Análise Telemática (Ciat) da Polícia Civil.



Durante o patrulhamento na região do Centro de Vitória, na tarde dessa segunda-feira (15), policiais militares foram acionados por um homem que informou que no 10º andar de um prédio estava acontecendo uma briga de casal.

A equipe informou ao Ciodes e entrou no local para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar no andar indicado, foi constatado que a porta de um dos apartamentos havia sido arrombada. Os militares, então, viram uma mulher caída no corredor com o corpo sujo de sangue. O Samu foi acionado e constatou o óbito da vítima de 24 anos.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e o corpo de Ana Carolina Rocha Kurth foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde foi necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Na manhã dessa quarta-feira (17), o suspeito do crime se apresentou espontaneamente na Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). Ele alegou não saber o motivo de estar na Delegacia e, por orientação da advogada, se reservou no direito constitucional de ficar em silêncio.

A legislação brasileira estabelece que a prisão de suspeitos só deve ocorrer em situações de flagrante delito ou mediante mandado de prisão em aberto. No caso em questão, não se configurou nenhuma das duas ocasiões. Dessa forma, o suspeito foi liberado, em primeiro momento.

“Após a juntada de provas que consubstanciassem a emissão do mandado de prisão, o pedido foi realizado ao Judiciário e foi deferido. Diligenciamos e tivemos êxito em prendê-lo, no Centro de Vitória. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado à sede do DEHPP, no Barro Vermelho, também na Capital”, disse o delegado Ricardo Almeida, chefe do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

O suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).



Texto: Olga Samara Gomes



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Marcelo Rosa

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES