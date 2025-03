Polícia Civil prende suspeito de assaltar farmácias em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito Policial, com apoio do Setor de Inteligência da Delegacia Regional de Vila Velha, deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma operação policial no bairro Terra Vermelha, em Vila Velha, que resultou na prisão de homem de 23 anos. O mandado de prisão temporária foi expedido após requerimento da unidade no inquérito policial em trâmite, referente ao crime de roubo.

As investigações apontam que o indivíduo é responsável por mais de dez roubos a farmácias, com os estabelecimentos de redes entre as principais vítimas. Os crimes ocorreram em um curto período, com atuação em bairros como Centro de Vila Velha, Praia de Itaparica, Coqueiral de Itaparica, Itapuã, Glória e Praia da Costa.

“O suspeito estudava a rotina dos estabelecimentos e agia logo na abertura das farmácias, posicionando-se como o primeiro cliente a entrar. Uma vez no local, rendia os funcionários sob grave ameaça, utilizando arma de fogo ou faca, e exigia acesso ao cofre para subtrair valores em dinheiro. Após obter o montante roubado, restringia a liberdade das vítimas, trancando os funcionários no depósito ou banheiro do estabelecimento, dificultando uma reação imediata e facilitando sua fuga”, explicou o titular do 6º Distrito Policial de Vila Velha, delegado Marcelo Cavalcanti.

De acordo com a investigação, o indivíduo tinha um extenso histórico criminal pelo mesmo tipo de crime e modus operandi. “Ele já foi preso anteriormente em janeiro de 2020, sendo solto em junho de 2020. Voltou a ser preso em setembro de 2020, sendo solto em outubro de 2020, e por fim, foi preso em janeiro de 2021, permanecendo detido até agosto de 2024. Nos sete meses em que esteve em liberdade, voltou a praticar mais de dez roubos a farmácias, seguindo sempre o mesmo padrão criminoso”, pontuou o delegado Marcelo Cavalcanti.

O homem foi localizado e preso pelos policiais civis, sendo conduzido à unidade policial para os procedimentos legais. Durante o interrogatório, optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio.

Posteriormente, o indivíduo foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES