Polícia Civil prende suspeito de agredir o pai em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Guarapari e com apoio da Delegacia Especializada de Infrações Penais Outras (Dipo) de Guarapari, efetuou, nesta quinta-feira (19), a prisão de um homem de 37 anos, suspeito de agredir o pai, no bairro Santa Rosa, em Guarapari.

A equipe tomou conhecimento do caso nesta quinta-feira (19), após o registro do boletim de ocorrência, no qual um idoso relatou ter sido vítima de agressão praticada por seu filho no dia 17 de fevereiro.

De acordo com o relato, após a agressão, a vítima buscou abrigo na residência de um vizinho. Com base nos elementos colhidos, equipes da DPCAI e da Dipo realizaram a prisão em flagrante do suspeito nesta quinta, no momento em que este se encontrava na residência da vítima.

Não houve apreensão de objetos durante a operação. O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Guarapari e autuado em flagrante por lesão corporal praticada contra ascendente, ameaça e violação de domicílio. Após os procedimentos de praxe, ele será encaminhado ao sistema prisional.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES