Polícia Civil prende suspeito com nove processos de furtos em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, prendeu um homem de 39 anos investigado por praticar diversos furtos em residências. A prisão foi realizada no dia 26 de setembro, no bairro Maria Ortiz, em Cachoeiro de Itapemirim.

O suspeito estava com mandado em aberto de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim e responde por nove processos do crime de furto. Ele já havia sido preso e saiu do sistema prisional em junho deste ano. Desde então, vinha praticando pequenos furtos na localidade.

O titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais, delegado Rafael Amaral, informou que o homem é usuário de entorpecentes e vinha praticando vários furtos em residências, o que estava causando temor entre os moradores do bairro e adjacências.

Após procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá à disposição da Justiça.

