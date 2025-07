Polícia Civil prende suspeito com moto roubada na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), com o apoio da Guarda Municipal da Serra, prendeu, no último sábado (26), um homem de 23 anos em posse de uma motocicleta com restrição de furto no bairro São Francisco, no município da Serra. A ação faz parte da Operação Zero Grau, voltada ao combate de furtos, receptação e adulteração de veículos automotores.

Durante as diligências, as equipes policiais receberam a informação de que o veículo com restrição de furto, ocorrido em junho deste ano, estaria em posse do suspeito de 23 anos.

As equipes se deslocaram ao endereço indicado, sendo possível vigiar o suspeito saindo da residência dele, onde a motocicleta estava escondida. O indivíduo foi seguido pelas equipes policiais e abordado. Ele resistiu à prisão e tentou tomar a arma de um dos policiais. A namorada do suspeito, uma mulher de 21 anos, também tentou dificultar a detenção, se colocando entre o agente e o homem. Diante da tentativa de agressão, um dos agentes efetuou um disparo de arma de fogo que atingiu o pé do indivíduo, e a situação foi controlada após a detenção dele.

Após os procedimentos de praxe, o homem foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado pela Central de Teleflagrante por receptação, resistência à ação policial, por desobedecer a ordem legal de funcionário público, além de lesão corporal qualificada contra agente de segurança pública. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde segue à disposição da Justiça.





