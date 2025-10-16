Connect with us

Policial

Polícia Civil prende seis pessoas e apreende arma, drogas e veículos em operação conjunta em Santa Maria de Jetibá

Published

27 segundos ago

on

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou, na tarde dessa terça-feira (14), uma ação na localidade de Vila dos Plaster, distrito de São Sebastião do Meio, em Santa Maria de Jetibá, que resultou na prisão em flagrante de seis indivíduos e na apreensão de uma arma de fogo, munições, drogas, rádios comunicadores e dois veículos.

As diligências tinham como objetivo levantar e consolidar informações no âmbito da investigação que apura o homicídio ocorrido no dia 4 de outubro, na localidade de São Luiz, também em Santa Maria de Jetibá, que vitimou um homem de 25 anos, alvejado por disparos de arma de fogo. As investigações apontam que o crime pode estar relacionado a disputa pelo tráfico de entorpecentes na região.

Durante o deslocamento das equipes, os policiais avistaram um veículo com três pessoas, que, ao perceberem a aproximação das viaturas, tentaram fugir, mas foram interceptadas e abordadas. Com um dos ocupantes, de 46 anos, foram apreendidos dois pinos de cocaína. Pouco depois, um segundo veículo foi abordado no mesmo trecho, e o condutor foi flagrado com três pinos da mesma substância.

Na sequência, um terceiro veículo foi abordado, tendo como ocupantes um homem de 27 e outro de 30 anos. Com o passageiro, foram apreendidos quatro pinos de cocaína, além de um pino encontrado dentro do automóvel. Todos os abordados afirmaram ter adquirido a droga em uma residência localizada na Vila dos Plaster.

Diante das informações, as equipes se dirigiram ao endereço indicado, onde encontraram quatro pessoas na varanda da residência. Dois homens, de 19 e 21 anos, tentaram fugir com a chegada da polícia, mas foram contidos. Durante a tentativa de fuga, o homem de 21 anos foi visto dispensando uma metralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm, com carregador contendo 44 munições, enquanto o outro portava uma pochete com seis munições calibre 12.

No local, também foram identificados um homem de 26 e uma mulher de 25 anos, que admitiram estar na residência apenas para uso de entorpecentes.

Durante a verificação do imóvel, foram encontradas duas motocicletas no quintal: uma Honda CG Titan vermelha, sem placa de identificação, e uma Honda CG 150 na cor vinho. Ambas foram removidas ao pátio, diante de indícios de que uma delas possa ter sido utilizada na prática do homicídio investigado.

Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá. Dois suspeitos, sendo um de 21 anos, foram autuados por tráfico de drogas. O suspeito de 21 anos também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Já os detidos de 46 e 30 anos assinaram Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foram liberados após se comprometerem a comparecer em juízo.

Os demais suspeitos foram ouvidos e liberados, pois não havia elementos suficientes para prisão em flagrante no momento.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:
Olga Samara / Matheus Foletto
(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693
[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES

Comente Abaixo
Related Topics:
Policial22 segundos ago

DHPP conclui investigações de latrocínio de empresário em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial23 segundos ago

Polícia Civil e Polícia Científica identificam dois novos casos de furto de energia elétrica em Jardim Camburi

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Departamento...
Policial24 segundos ago

DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial26 segundos ago

Polícia Civil conclui inquérito e indicia mulher por injúria racial em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Infrações Penais e Outras (Dipo), concluiu o inquérito...
Policial27 segundos ago

Polícia Civil prende seis pessoas e apreende arma, drogas e veículos em operação conjunta em Santa Maria de Jetibá

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, com...
Entretenimento30 minutos ago

Thiago Martins curte viagem na Argentina e elogia culinária local: ‘Ganhou meu coração’

Thiago Martins, 37 anos de idade, está curtindo alguns dias de descanso em Mendoza, localizada aos pés da Cordelheira dos...
Estadual1 hora ago

Governo anuncia edital para pavimentação da Rodovia ES-484 e mais investimentos em Afonso Cláudio

O Governo do Estado segue fortalecendo os investimentos em infraestrutura e qualidade de vida nos municípios capixabas. Nesta quinta-feira (16),...
Versão Impressa5 dias ago

FA 1425 / 11 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa2 semanas ago

FA 1424 / 04 DE OUTUBRO DE 2025

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus22 horas ago

Acidente com caminhão deixa motociclista morto na BR 101 em São Mateus

Uma pessoa morreu em um acidente entre uma motocicleta e um caminhão na tarde desta quarta-feira (15), no km 73...
São Mateus2 dias ago

Ataque a tiros mata jovem e deixa cachorro baleado na periferia de São Mateus

Um jovem de 24 anos foi morto e outro ficou ferido durante um ataque a tiros na tarde desta terça-feira...
São Mateus2 dias ago

Plataforma de empregos com atuação no Norte do Espírito Santo chega a 200 contratações

Ferramenta foi criada através de parceria entre Suzano e Bússola Hub Criado e idealizado por meio de parceria entre o...

Regional

Regional5 horas ago

Mulher destrói carro do marido a enxadadas após descobrir traição no Noroeste do ES

Um caso inusitado gerou grande repercussão em Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, nesta terça-feira (14). Após...
Regional4 dias ago

Jovem é assassinado a tiros durante festa no Norte do ES

Um jovem de 21 anos foi assassinado a tiros na noite de sábado (11) durante uma festa no bairro Vila...
Regional5 dias ago

Acidente entre moto e carreta mata tio e sobrinho na BR-101 no Norte do ES

Acidente aconteceu na noite de sexta-feira (10), em Aracruz; vítimas morreram no local Um grave acidente entre uma motocicleta e...

Estadual

Estadual3 horas ago

Ciclo 2025: Secult abre inscrições do Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a Fundo

Estão abertas as inscrições para os municípios interessados em se cadastrar no Programa de Coinvestimento da Cultura – Fundo a...
Estadual20 horas ago

Governo do Estado inaugura obras e anuncia novos investimentos em Santa Leopoldina

O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta quarta-feira (15), em Santa Leopoldina para inaugurar as obras da ponte sobre...
Estadual21 horas ago

Sejus adquire drones de última geração para ampliar a segurança nas unidades prisionais do Espírito Santo

A Secretaria da Justiça (Sejus) adquiriu dez drones de última geração para ampliar o monitoramento e o apoio operacional nas...

Nacional

Nacional5 horas ago

VÍDEO | Gracyanne Barbosa é roubada e tem carro de luxo levado por criminosos

Gracyanne Barbosa foi assaltada na madrugada desta quinta-feira (16/10), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ). O carro...
Nacional5 horas ago

CRUELDADE | “Sua filha está morta”, disse padrasto ao pai após concretar criança

Mãe e padrasto confessaram o crime e alegaram que mataram a menina porque ela atrapalhava o relacionamento deles Padrasto da...
Nacional20 horas ago

VÍDEO | Apartamento pega fogo e mulher se pendura em ar-condicionado para salvar mãe e criança

Depois de fazer o resgate, a mulher foi retirada pelos bombeiros pela janela do apartamento em chamas. Ela teve 90%...

Policial

Policial4 horas ago

Polícia Militar apreende uma submetralhadora com munições e prende suspeito em Itapemirim

Ontem (15), por volta das 18h30min, durante patrulhamento em Itaoca Praia, no município de Itapemirim, a equipe da Força Tática...
Policial21 horas ago

DHPP cumpre mandado de prisão em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de...
Policial22 horas ago

Operação ‘Fio da Meada III’ resulta na prisão de dois suspeitos e apreensão de 300 quilos de cobre em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Vitória, deflagrou, nessa terça-feira (14), a Operação...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento3 horas ago

Arianne Botelho celebra sucesso de ‘Caramelo’: ‘É tanta felicidade!’

A atriz Arianne Botelho, usou as redes sociais para celebrar o sucesso de “Caramelo”, filme da Netflix que coprotagoniza com...
Entretenimento4 horas ago

Flávia Alessandra mostra bastidores de cena de velório em ‘Êta Mundo Melhor’: ‘Loucura’

A atriz Flávia Alessandra, de 51 anos, compartilhou nesta quinta-feira (16), os bastidores do velório de sua personagem, Sandra, em...
Entretenimento4 horas ago

Fernanda Montenegro celebra 96 anos: ‘Alegria é estar com meus filhos e netos ‘

Fernanda Montenegro completou 96 anos nesta quinta-feira (16), e comemorou a data cercada pelo carinho da família. A atriz compartilhou...

POLÍTICA

Política3 horas ago

Ales homenageia educadores com a medalha Paulo Freire

Em alusão ao Dia do Professor, celebrado anualmente em 15 de outubro, o deputado Marcos Madureira (PP), presidente da Comissão...
Política4 horas ago

Assembleia entrega comenda em homenagem a médicos

Em sessão solene realizada nesta quarta-feira (16), a Assembleia Legislativa (Ales) concedeu a Comenda Dr. Afonso Schwab para homenagear médicos...
Política6 horas ago

Palestra apresenta trajetória de Francisco Alberto Rubim

Um sujeito “sem lastro social” que se tornou governador da Capitania do Espírito Santo. Esse foi Francisco Alberto Rubim (Lisboa,...

Esportes

Esportes15 horas ago

Vasco vence Fortaleza fora de casa e afunda Leão na zona do rebaixamento

Em uma demonstração de garra e eficiência, o Vasco da Gama conquistou uma vitória crucial de 2 a 0 sobre...
Esportes15 horas ago

Cruzeiro empata com Atlético-MG e vê liderança do Brasileirão mais distante

Em um Clássico Mineiro movimentado pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 na...
Esportes15 horas ago

Santos quebra tabu, vence Corinthians e ganha fôlego na luta contra o Z4

Em uma noite memorável na Vila Belmiro, o Santos não só dominou o Corinthians, mas também quebrou um longo jejum...

Mais Lidas da Semana