Polícia Civil prende seis pessoas e apreende arma, drogas e veículos em operação conjunta em Santa Maria de Jetibá
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou, na tarde dessa terça-feira (14), uma ação na localidade de Vila dos Plaster, distrito de São Sebastião do Meio, em Santa Maria de Jetibá, que resultou na prisão em flagrante de seis indivíduos e na apreensão de uma arma de fogo, munições, drogas, rádios comunicadores e dois veículos.
As diligências tinham como objetivo levantar e consolidar informações no âmbito da investigação que apura o homicídio ocorrido no dia 4 de outubro, na localidade de São Luiz, também em Santa Maria de Jetibá, que vitimou um homem de 25 anos, alvejado por disparos de arma de fogo. As investigações apontam que o crime pode estar relacionado a disputa pelo tráfico de entorpecentes na região.
Durante o deslocamento das equipes, os policiais avistaram um veículo com três pessoas, que, ao perceberem a aproximação das viaturas, tentaram fugir, mas foram interceptadas e abordadas. Com um dos ocupantes, de 46 anos, foram apreendidos dois pinos de cocaína. Pouco depois, um segundo veículo foi abordado no mesmo trecho, e o condutor foi flagrado com três pinos da mesma substância.
Na sequência, um terceiro veículo foi abordado, tendo como ocupantes um homem de 27 e outro de 30 anos. Com o passageiro, foram apreendidos quatro pinos de cocaína, além de um pino encontrado dentro do automóvel. Todos os abordados afirmaram ter adquirido a droga em uma residência localizada na Vila dos Plaster.
Diante das informações, as equipes se dirigiram ao endereço indicado, onde encontraram quatro pessoas na varanda da residência. Dois homens, de 19 e 21 anos, tentaram fugir com a chegada da polícia, mas foram contidos. Durante a tentativa de fuga, o homem de 21 anos foi visto dispensando uma metralhadora de fabricação caseira, calibre 9mm, com carregador contendo 44 munições, enquanto o outro portava uma pochete com seis munições calibre 12.
No local, também foram identificados um homem de 26 e uma mulher de 25 anos, que admitiram estar na residência apenas para uso de entorpecentes.
Durante a verificação do imóvel, foram encontradas duas motocicletas no quintal: uma Honda CG Titan vermelha, sem placa de identificação, e uma Honda CG 150 na cor vinho. Ambas foram removidas ao pátio, diante de indícios de que uma delas possa ter sido utilizada na prática do homicídio investigado.
Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão aos envolvidos, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia (DP) de Santa Maria de Jetibá. Dois suspeitos, sendo um de 21 anos, foram autuados por tráfico de drogas. O suspeito de 21 anos também foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
Já os detidos de 46 e 30 anos assinaram Termo Circunstanciado (TC) por posse de drogas para consumo próprio e foram liberados após se comprometerem a comparecer em juízo.
Os demais suspeitos foram ouvidos e liberados, pois não havia elementos suficientes para prisão em flagrante no momento.
Fonte: POLÍCIA CIVIL ES
