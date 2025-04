Polícia Civil prende principal autor principal autor de furtos em Marechal Floriano  

As investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano resultaram na prisão de um homem de 30 anos, apontado como o principal autor de crimes contra o patrimônio no município. O suspeito foi preso na manhã desta terça-feira (15), no Centro da cidade.

De acordo com as investigações, o homem já havia praticado dezenas de furtos em residências e repartições públicas no município. Em algumas ocasiões, ele chegou a invadir três residências em um único final de semana. Somente no mês de março, três ocorrências da mesma natureza foram registradas, todas envolvendo o suspeito.

Com uma vasta ficha criminal, o indivíduo já responde a nove processos criminais e estava em liberdade, utilizando tornozeleira eletrônica determinada pela Justiça. Ainda assim, ele continuou cometendo furtos e arrombamentos, gerando diversos prejuízos, não apenas pela subtração de objetos de valor, mas também pelos danos provocados ao arrombar portas, grades, janelas e até destruir vidraças para acessar o interior das residências e repartições.

“Visando acabar com os prejuízos que o investigado vinha causando às vítimas, reunimos vastos elementos de prova e concluímos diversos inquéritos policiais contra ele. Diante disso, representamos pela prisão preventiva em vários processos. A ordem judicial foi expedida e cumprida nesta manhã, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)”, informou o titular da Delegacia de Marechal Floriano, delegado Luciano Carlos Paulino de Oliveira.

