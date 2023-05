Polícia Civil prende principal alvo da Operação Kreator

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) prendeu, na última sexta-feira (19), um indivíduo de 29 anos considerado o principal financiador do tráfico de drogas do bairro Tabuazeiro e adjacências. O detido foi localizado no bairro Jardim Bela Vista, na Serra, onde foi cercado e preso.



O homem era o principal alvo da Operação Kreator, deflagrada em novembro do ano passado, com o objetivo de desarticular o grupo criminoso que atua no tráfico de drogas do bairro Tabuazeiro e adjacências. Em novembro, a PCES prendeu quatro pessoas, apreendeu dois veículos de luxo, drogas e uma arma. O suspeito detido na última sexta-feira (19) era um dos alvos, mas havia fugido em uma abordagem policial anterior por uma mata que tinha nos fundos do imóvel em que ele estava.



Na sexta-feira (19), a Polícia Civil levantou novas informações que davam conta do paradeiro do foragido. Uma equipe cercou a residência, rendendo o criminoso. Participaram da prisão policiais da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (Supic) e do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).



“O detido não teve como fugir. Os policiais da Supic já tinham a informação de que o imóvel tinha vários pontos de fuga e no fundo do terreno tem uma mata. Então, formamos uma equipe maior, contando com policiais do DHPP, e fizemos um cerco. Quando vimos o alvo dentro da casa, demos voz de prisão e ele não teve como reagir”, explicou o superintendente de Polícia Interestadual e de Capturas, delegado Júlio César.



Contra o detido, que é empresário do ramo de comércio de carros de luxo, havia um mandado de prisão preventiva em aberto. Ele responde por tráfico de drogas, falsificação de documentos públicos, adulteração de veículos automotores, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações da Operação Kreator apontam que o homem usava o comércio para a lavagem de dinheiro nas atividades ilícitas.



O superintendente de Polícia Especializada, delegado Romualdo Gianordoli Neto, explicou que o acusado realizava diversas atividades ilícitas, entre elas a adulteração e o comércio de veículos roubados. Os carros eram trazidos de Minas Gerais para o Espírito Santo, onde eram adulterados e repassados adiante. As investigações também apontaram que o detido fazia a abertura de contas bancárias com documentos falsos.



“Ele nunca se expunha nas atividades. Sempre contratava outras pessoas ligadas ao crime, fazia o documento falso e esse contratado ia à agência bancária e abria uma conta. Assim, ele efetuava empréstimos, conseguia cartões de crédito, movimentava o dinheiro e emprestava ao tráfico de drogas de Tabuazeiro”, explicou o delegado Gianordoli Neto.



Os valores eram emprestados em dinheiro vivo para que os traficantes comprassem drogas em grande quantidade. Segundo os levantamentos da Polícia Civil, o acusado financiava e depois recebia o dinheiro de volta, com juros.



Texto: Camila Ferreira







