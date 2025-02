Polícia Civil prende jovem em flagrante com drogas e dinheiro em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, efetuou, nessa terça-feira (25), a prisão em flagrante de uma mulher de 20 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A operação ocorreu no bairro Vila Independência, no município de Cariacica.



Durante a ação, os policiais apreenderam com a suspeita, aproximadamente, 30 gramas de crack, 100 gramas de haxixe, uma balança de precisão e diversos materiais utilizados para acondicionar drogas. Além de todo o material ilícito, foram apreendidos também R$ 1.588,00 em espécie.



Após ser autuada em flagrante, a capturada passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. A jovem foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

