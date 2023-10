Polícia Civil prende jogador de futebol suspeito da morte de pai do secretário de Obras de São Domingos do Norte

Um jogador profissional, de 29 anos, que atuava em um time de futebol da Paraíba, foi detido nessa quarta-feira (18), pela Polícia Civil, suspeito de envolvimento na morte de Manuel Alves Ribeiro, conhecido como ‘Manelão’, de 59 anos, pai do secretário de Obras de São Domingos do Norte. O crime ocorreu no dia 29 de julho deste ano, durante uma festa no município de São Domingos do Norte, localizado na região Noroeste do Espírito Santo.

A prisão foi realizada em cumprimento de mandado de prisão temporária, nessa quarta-feira (18), por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco) da Paraíba, na cidade de Patos, em apoio à Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

Manuel Alves Ribeiro, de 59 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo dentro de um estabelecimento onde ocorria uma festa. De acordo com informações passadas por testemunhas à Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) no dia do crime, o local contava com segurança privada, mas os suspeitos tiveram acesso ao ambiente por uma área de mata e se evadiram logo após os tiros.

A vítima chegou a ser socorrida por uma ambulância do município, mas foi a óbito antes de dar entrada no Hospital. A morte gerou grande comoção no município, pois além da vítima ser uma pessoa bastante querida em São Domingos do Norte e região, é pai do secretário de Obras de São Domingos do Norte.

As investigações da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte foram concluídas em menos de dois meses e o inquérito policial foi submetido ao crivo do Ministério Público no dia 21 de setembro deste ano.

Ao todo, seis suspeitos envolvidos no homicídio foram identificados. Cinco suspeitos de 23, 24, 32, 31 e 29 anos, foram detidos ainda no curso das investigações.

Segundo as investigações, os dois suspeitos, de 23 e 32 anos, foram responsáveis pela execução do crime. Os três suspeitos, de 24, 31 e 29 anos, foram responsáveis por dar auxílio aos atiradores, como transporte para fuga e o fornecimento das armas.

As prisões foram realizadas nos municípios de Colatina, Serra, São Domingos do Norte, no Espírito Santo e em Patos, no Estado da Paraíba.

Três indivíduos foram detidos por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, no município de São Domingos do Norte, sendo um dos atiradores, de 23 anos, detido no dia 04 de agosto. Dois homens, de 24 e 31 anos, foram detidos nos dias 28 de agosto e 13 de setembro, respectivamente.

O segundo executor, de 32 anos, foi detido no bairro Barcelona, na Serra, com apoio das Divisões Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e Serra.

Já o suspeito de 29 anos, foi detido por meio da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Colatina, no dia 27 de setembro, após o suspeito comparecer à sede da Deic de Colatina acompanhado da advogada.

O jogador de futebol de 29 anos, detido nessa quarta-feira (18), na Paraíba, seria o sexto suspeito de envolvimento no crime. Segundo as investigações, o jogador teria sido responsável por organizar e contratar as pessoas envolvidas no homicídio.

Ele foi encaminhado à carceragem da Central de Polícia da Paraíba. O recambiamento do detido já foi solicitado ao Judiciário. As investigações relacionadas à participação do jogador ainda estão em andamento e seguem sob sigilo.

Os cinco homens, detidos ainda no curso das investigações, foram indiciados por homicídio qualificado mediante a promessa de pagamento de recompensa. Eles seguem presos no sistema penitenciário capixaba.

Texto: Olga Samara Gomes



Fonte: POLÍCIA CIVIL ES