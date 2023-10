Polícia Civil prende investigado pelo crime de homicídio consumado em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, realizou uma operação policial nessa quinta-feira (05), no município de Guarapari, com o intuito de dar cumprimento de mandados de prisão temporária expedido em desfavor de dois homens de 28 e 31 anos. Ambos são investigados pelo crime de homicídio consumado. Até o momento apenas o suspeito de 31 anos foi preso, o investigado de 28 anos continua foragido.

A operação contou também com o apoio do 10° Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O crime ocorreu no dia 21 de junho de 2022, no bairro Lameirão em Guarapari.

O investigado de 31 anos foi localizado e preso no bairro Coroado em Guarapari. Foi encontrado no bolso do suspeito o valor de R$ 287,00 em espécie e o celular do criminoso também foi apreendido para investigações.

Após a prisão do primeiro envolvido no crime, a equipe policial deu prosseguimento à diligência, se deslocando para o bairro Muquiçaba, também em Guarapari, local indicado como residência do criminoso. No local, a equipe policial conversou com a proprietária do imóvel que informou que o investigado havia mudado de endereço há alguns dias, não sendo possível localizá-lo.

O detido foi conduzido para a DHPP de Guarapari, para os procedimentos necessários de praxe e posteriormente ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

