Polícia Civil prende investigado pelo crime de estelionato em Itapemirim

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da 9° Delegacia Regional (DR) de Itapemirim, deu cumprimento a mandado de prisão temporária de um homem investigado pelo crime de estelionato. A prisão ocorreu, última quarta-feira (22), no município de Itapemirim.

A prisão ocorreu por meio da operação de Escala Operacional (Iseo), desenvolvida com objetivo de cumprir três mandados de busca e apreensão nos municípios de Marataízes e Anchieta, incluindo um mandado, que investiga uma organização criminosa que aplicava golpes, utilizando documentos falsificados para compra e venda de imóveis e veículos de terceiros.

A equipe prendeu o investigado, contra quem já constava prisão temporária em aberto. Foram apreendidos dois veículos frutos de estelionato e outro veículo, que ainda aguarda verificação da procedência, além de vasta quantidade de documentos, cheques, computador e celulares, com indícios probatórios que ajudarão no andamento do inquérito.

Durante a ação, foi possível identificar outros possíveis suspeitos que participam do grupo logístico da organização, bem como identificar outras vítimas de crimes cometidos pelo detido. Em depoimento, o investigado confessou a autoria dos crimes, além de fornecer detalhes e identificação de outros participantes.

Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes (CDPM), onde permanece à disposição da Justiça.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES