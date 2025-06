Polícia Civil prende Influencer fitness por comércio ilegal de anabolizantes em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, realizou, na noite dessa quarta-feira (25), uma operação com o objetivo de dar cumprimento a um mandado de prisão relacionado ao inquérito policial que apura o comércio ilegal de anabolizantes. A ação resultou na prisão em flagrante de uma influencer fitness de 27 anos e na apreensão de diversos frascos de anabolizantes, seringas, um veículo e um aparelho celular.

A operação foi realizada durante a escala operacional Iseo e contou com o apoio da Guarda Municipal de Marataízes.

A equipe se dirigiu à residência da investigada, localizada no bairro Santa Rita, em Marataízes, onde foi dado cumprimento ao mandado. A mulher atendeu prontamente ao chamado dos policiais e os conduziu até o quarto, onde, em uma gaveta do guarda-roupas, foram encontrados frascos de anabolizantes. Inicialmente, ela afirmou que os utilizava para consumo próprio, mas posteriormente confessou que também revendia os produtos para amigos.

Durante a continuidade das buscas, os policiais localizaram, em outro cômodo da casa, uma sacola com seringas novas e uma bolsa contendo grande quantidade de frascos de anabolizantes ainda lacrados, além de embalagens de papel com a mesma marca do produto. Diante dos fatos, foram também apreendidos o aparelho celular da investigada e seu veículo, um Jeep Renegade.

De acordo com as investigações conduzidas pela equipe da Delegacia de Marataízes, a mulher é suspeita de distribuir os anabolizantes personal trainers do município. Ainda segundo as apurações, os produtos eram supostamente fabricados pelo ex-marido da mulher, que foi preso em 2021, no município de Piúma, pela produção clandestina do mesmo tipo de substância.

Ela também foi alvo de investigação no ano de 2023 pelo envio de uma remessa de anabolizantes para o Estado do Rio Grande do Sul. Na ocasião, o ex-marido assumiu a responsabilidade pelo envio do material e foi indiciado.

