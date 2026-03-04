Polícia Civil prende idoso suspeito de crimes sexuais contra criança em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, prendeu, nessa terça-feira (03), um idoso de 84 anos, investigado pela prática reiterada de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no âmbito familiar.

A prisão foi realizada no âmbito da Operação Nacional Mulher Segura 2026, em Linhares, menos de 24 horas após a expedição do mandado de prisão.

De acordo com as investigações, o suspeito teria praticado atos libidinosos contra vítimas menores de idade com quem convivia em contexto familiar, ao longo de décadas. Os abusos somente vieram a público recentemente, após o falecimento de uma familiar do investigado e diante da preocupação com crianças que passaram a conviver diretamente com ele.

“Assim que as vítimas tiveram coragem de relatar os fatos, a Polícia Civil agiu de forma imediata. Em menos de 24 horas, o mandado de prisão já estava sendo cumprido. Esse é o compromisso da nossa equipe: proteger as vítimas e responsabilizar os agressores com a máxima eficiência”, afirmou a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) e da Delegacia Especializada de Proteção à Criança, ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Linhares, delegada Viviane de Mattos Furtado Rezende.

A autoridade policial destacou ainda a relevância de que crianças e adolescentes se sintam encorajados a comunicar situações de abuso aos adultos de confiança.

“É fundamental que as crianças e adolescentes saibam que podem e devem contar para um adulto de confiança, um familiar, um professor, qualquer pessoa, se sofrerem algum tipo de abuso. A denúncia é o primeiro passo para que a Polícia Civil possa agir e garantir a proteção das vítimas. Situações de violência ou abuso sexual contra crianças, adolescentes ou qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade podem ser denunciadas pelo Disque 180, Disque-Denúncia 181, pelo 190 ou diretamente nas delegacias especializadas.”, orientou a delegada.

Após procedimentos de praxe, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

