Polícia Civil prende homem suspeito de matar gambá em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Inspetoria Ambiental da Guarda Municipal de Vila Velha, prendeu em flagrante, na tarde dessa segunda-feira (14), um homem de 53 anos, suspeito de matar um gambá com golpes de enxada em via pública. O crime aconteceu no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.

A ação teve início após denúncia recebida por meio de um vídeo enviado por aplicativo de mensagens, no qual era possível observar um homem utilizando uma enxada para matar o animal. Diante da gravidade dos fatos, a autoridade policial acionou a equipe ambiental da Guarda Municipal para prestar apoio na ocorrência.

Por volta de 13h, as equipes se deslocaram até o endereço indicado nas imagens, na Avenida Vitória, próximo a uma empresa de limpeza. No local, os agentes identificaram marcas de sangue e visualizaram um homem com as mesmas vestimentas apresentadas no vídeo.

O suspeito foi abordado e, ao ser confrontado com as imagens, admitiu ser o autor da morte do gambá. “Durante o depoimento, o homem inicialmente afirmou que matou o animal por acreditar que ele havia sido atropelado e queria encerrar seu sofrimento. Contudo, entrou em contradição e, posteriormente, confessou que o animal não havia sido atropelado, e que o matou sem motivo justificado. Segundo ele, o gambá apenas teria ido em sua direção”, informou o responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), delegado Leandro Piquet.

Ainda de acordo com o conduzido, o corpo do animal foi levado por populares até uma praça próxima, mas o local não foi identificado durante as diligências.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha e assinou um termo circunstanciado (TC) por maus-tratos a animais, e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

