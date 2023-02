Polícia Civil prende homem que ameaçava ex-namorada em Vargem Alta

A Delegacia de Polícia (DP) de Vargem Alta, em operação conjunta com o 9º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, prendeu um homem de 37 anos, no distrito de Jaciguá, em Vargem Alta, na manhã desta sexta-feira (03). Ele é suspeito de enviar vídeos para a ex-namorada e para o atual namorado dela, ameaçando-os de morte.

Após a DP de Vargem Alta ter ciência do fato, iniciou as diligências e constatou também que o suspeito havia descumprido uma medida protetiva. “O suspeito se aproximou de uma festa onde a vítima estava, em Jaciguá. Assim que fomos informados do descumprimento, representei pela prisão do suspeito e pelo mandado de busca e apreensão, que foram deferidos pelo Poder Judiciário”, conta o delegado que está respondendo pela Delegacia de Polícia (DP) de Vargem Alta, Caetano Netto.

Durante a operação, os policiais militares foram até a residência do suspeito, mas ele não foi localizado. O suspeito foi preso momentos depois por policiais civis. Na residência do indivíduo, havia um veículo Jeep Renegade, que tinha sinais de adulteração na numeração dos chassis. Será Instaurado Inquérito Policial para apurar o crime de receptação em relação ao veículo.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Texto: Adriana Nascimento Amaral, Policial Civil

Fonte: Polícia Civil ES