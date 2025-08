Polícia Civil prende homem por lesão corporal grave contra mulher em Conceição da Barra

Policiais civis da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra prenderam, nessa segunda-feira (04), um homem de 33 anos, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Conceição da Barra, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave. A prisão ocorreu no Assentamento Paulo Vinhas, na zona rural do município de Conceição da Barra.

O crime foi cometido no dia 26 de julho, tendo como vítima uma mulher de 46 anos, companheira do pai do suspeito. De acordo com as investigações, o agressor chegou à residência do casal visivelmente alterado e sob efeito de drogas. No momento em que os dois conversavam, ele se irritou, acreditando que estavam falando mal dele.

“Tomado pela raiva, arrombou a porta da residência com uma alavanca e perseguiu a vítima até a casa da irmã dela, onde a alcançou e desferiu um soco em seu rosto, fazendo com que ela caísse ao chão desacordada”, disse a titular da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra, delegada Geyce Narciza Ferreira.

Segundo a delegada, o laudo médico apontou que as lesões sofridas pela vítima representaram risco à vida e causaram incapacidade para o desempenho de suas atividades habituais por mais de 30 dias, o que caracteriza o crime de lesão corporal de natureza grave, conforme previsto no Código Penal.

“O investigado já apresentava comportamento agressivo em relação ao próprio pai, inclusive chegando a ameaçá-lo com uma faca em outra ocasião. Diante desses fatos e da ineficácia das medidas protetivas diversas da prisão, representamos pela prisão preventiva do acusado”, informou a delegada Geyce Narciza Ferreira.

O homem foi encaminhado ao plantão da Delegacia Regional de São Mateus, onde foi submetido aos procedimentos de praxe e encaminhado ao sistema prisional, posteriormente.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES