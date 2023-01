Polícia Civil prende homem e apreende mais de 12 quilos de haxixe na Grande Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT), apreendeu mais de 12 quilos de haxixe e prendeu um homem de 51 anos, nesse domingo (29). As ações aconteceram durante Escala Operacional (Iseo), no bairro Itaquari, em Cariacica, e em Alecrim, Vila Velha.

De posse de um mandado de busca e apreensão, os policiais foram ao bairro Itaquari, onde localizaram a residência do suspeito de 42 anos. A equipe policial foi recebida por um homem que informou que no local havia várias quitinetes.

Após mostrar a foto do suspeito, a equipe foi levada a uma quitinete. A equipe chamou pelo suspeito, mas ninguém atendeu. Foi verificado que a porta estava aberta. Em diligências no local, a equipe sentiu um forte cheiro de maconha e localizou dentro de uma geladeira entreaberta várias porções de haxixe, totalizando 12,7 quilos. Entretanto, o suspeito não foi localizado.

Ainda durante as diligências, os policiais foram ao bairro Alecrim, em Vila Velha, onde tiveram informações de que um suspeito com mandado de prisão preventiva em aberto estava pela região. Ao chegar no bairro, os policiais localizaram o suspeito de 51 anos e o prenderam. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

