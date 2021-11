Polícia Civil prende homem apontado como o chefe do tráfico de drogas na Serra

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra divulgou, na manhã dessa quinta-feira (11), a prisão de um jovem de 21 anos, apontado como o atual chefe do tráfico de drogas, na região da Vala, no bairro Central Carapina, na Serra, e suspeito de envolvimento em cinco assassinatos no município. O suspeito foi preso na quarta-feira (10), após um cerco na residência onde ele estava dormindo.



Em buscas no interior da casa, os policiais apreenderam uma pistola calibre. 40, munições, cocaína, haxixe, maconha, crack, loló e R$ 924,00 em espécie. De acordo com as investigações, o acusado está envolvido em homicídios desde a sua adolescência. Dos cinco assassinatos atribuídos a ele, dois foram cometidos quando ainda era menor de idade.



O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, destacou a importância dessa prisão. “Ele é um perpetrador que tem uma continuidade eletiva muito violenta, e agora a DHPP da Serra colocou um fim na história de crimes dessa pessoa”, acrescentou.



A motivação dos crimes está relacionada com a disputa pelo tráfico de drogas nos bairros Central Carapina e Jardim Carapina, na Serra. Devido à agressividade dos homicídios, o investigado se tornou o alvo número 1 da DHPP de Serra. “Ele sempre matava de cara limpa, na frente dos familiares, para intimidar, e fazia questão que as pessoas o reconhecessem e soubessem que ele matou”, disse Sandi Mori.



Três mandados de prisão preventiva contra ele, todos pelo crime de homicídio, foram cumpridos. O detido também foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sendo encaminhado ao Centro de Triagem (CTV) de Viana, onde permanece à disposição da Justiça.



Ficha criminal



O responsável pelas investigações destacou o histórico criminal do investigado e contou que o primeiro assassinato cometido pelo suspeito foi em 2015, quando ele tinha apenas 15 anos. Na época o adolescente matou um homem de 35 anos, na porta de um supermercado, onde trabalhava como segurança.



O delegado ainda destacou o assassinato ocorrido no dia 03 de fevereiro de 2018, no bairro Central Carapina. Na ocasião ele e o seu comparsa invadiram a residência da vítima e o arrastaram até a rua e efetuaram vários tiros, na frente de familiares e de populares.



Ainda segundo o delegado, no ano de 2018, o suspeito foi apreendido quando era adolescente, após um confronto armado com a polícia. Ele foi preso com uma pistola calibre. 40, sendo encaminhado ao IASES, permanecendo internado por alguns meses e se evadiu do local. “Nós temos vastas provas da participação dele em todos os homicídios em que ele foi indiciado e é investigado pela DHPP Serra”, conclui o delegado.

