Polícia Civil prende foragido por estupro de vulnerável em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério e com o apoio da Delegacia Regional de Linhares, prendeu, nesta quinta-feira (17), no município de Linhares, um homem de 62 anos, suspeito da pratica de crime de estupro de vulnerável.

A equipe recebeu informações anônimas indicando que o homem estaria escondido na cidade de Linhares, na residência da esposa.

Após o cruzamento de dados e a verificação do endereço, diligências foram realizadas e o suspeito foi localizado no momento em que saía do imóvel em um veículo. Na ocasião, foi realizada a abordagem e a prisão foi efetuada. Segundo relato dos policiais, durante a ação, o homem informou que pretendia se mudar para o Nordeste do País em breve.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus, onde foram adotadas as providências legais de praxe.

