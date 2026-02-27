Connect with us

Policial

Polícia Civil prende foragido em Marataízes

Published

40 minutos ago

on

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, cumpriu, nessa quarta-feira (25), um mandado de prisão em desfavor de um homem de 44 anos, no bairro Cidade Nova, em Marataízes. A ação foi realizada durante a escala operacional (Iseo).

Durante a diligência, as equipes policiais localizaram o indivíduo, contra quem havia uma ordem judicial, um mandado de prisão civil, em aberto, expedida pelo Fórum de Cachoeiro de Itapemirim.

Após a abordagem e a confirmação do mandado, o homem foi informado do teor da decisão e conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.


Assessoria de Comunicação Polícia Civil
Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:
Olga Samara / Matheus Foletto
(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693
[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES

Comente Abaixo
Related Topics:
São Mateus9 segundos ago

Criminosos furtam R$ 40 mil em pimenta e envenenam cadela em São Mateus

Um produtor rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, sofreu um prejuízo estimado em R$ 40 mil após...
Policial10 minutos ago

PCES cumpre mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva em Pedro Canário

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Pedro Canário, cumpriu,...
Policial10 minutos ago

Polícia Civil prende suspeito de estupro de vulnerável em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, em ação...
Policial10 minutos ago

PCES prende suspeito de ameaçar e furtar avó idosa em Pedro Canário

Na manhã desta quinta-feira (26), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de...
Policial10 minutos ago

Polícia Civil deflagra operação e prende suspeitos de tentativa de homicídio em Barra de São Francisco

Nessa quarta-feira (25), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14ª Delegacia Regional de Barra de São...
Policial10 minutos ago

DFRV prende em flagrante suspeito de receptação de veículo de locadora na Serra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), prendeu...
Policial10 minutos ago

Quinto Distrito de Vitória recupera aparelho celular furtado em estabelecimento comercial em Vitória

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 5º Distrito Policial de Vitória, localizado no bairro Jardim Camburi,...
Versão Impressa3 semanas ago

FA 1440 / 07 DE FEVEREIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...
Versão Impressa4 semanas ago

FA 1439 / 31 DE JANEIRO DE 2026

As principais notícias de São Mateus, Norte do Espírito Santo e do Brasil, você encontra na sua edição impressa do...

São Mateus

São Mateus3 dias ago

ASSENOR | Realiza missão estratégica no Sul do país para estudar modelo da Festa da Uva e inovação industrial

Diretoria esteve no Rio Grande do Sul entre os dias 19 e 22 de fevereiro para conhecer experiências consolidadas de...
São Mateus3 dias ago

Praia de Guriri vira “Ilha da Tartaruga” após recorde histórico de desovas em 2025

Em reunião com a coordenação nacional do Projeto Tamar/ICMBio, a equipe local celebrou um aumento de 40% no número de...
São Mateus4 dias ago

Guriri movimenta mais de R$ 550 milhões e recebe 2,4 milhões de pessoas no Verão e Carnaval 2026, afirma Marcus Batista

O Verão 2026 e o Carnaval consolidaram São Mateus como um dos principais polos de eventos do Espírito Santo e...

Regional

Regional22 horas ago

Acidente no Norte do ES deixa uma pessoa morta e outra ferida

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida após o carro em que estavam colidir contra um talude na BR-101, em...
Regional1 dia ago

Adolescente é apreendido suspeito de participação em roubo de R$ 27 mil

Um adolescente suspeito de participação no roubo de R$ 27 mil no Centro de Jaguaré, no Norte do Espírito Santo,...
Regional1 dia ago

Motociclista morre após colidir com caminhão na BR 101 no Norte do ES

Um motociclista morreu após colidir de frente com um caminhão no km 164 da BR-101, em Linhares, no Norte do...

Estadual

Estadual14 minutos ago

Espírito Santo sob três alertas de chuvas intensas e alagamentos

O Espírito Santo entrou em modo de atenção máxima nesta sexta-feira (27). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu três...
Estadual12 horas ago

Nova variedade de banana do Incaper é lançada em Alfredo Chaves

A banana Ambrosia, nova cultivar do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) foi lançada na tarde...
Estadual16 horas ago

Governo do Estado concede maior honraria à pesquisadora da polilaminina

O Governo do Estado concedeu a Comenda Jerônymo Monteiro, Ordem Grã-Cruz, à bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, na tarde desta...

Nacional

Nacional21 horas ago

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 127,6 milhões; números

Sem ganhadores do prêmio principal, 118 apostas acertaram a quina e levarão R$ 33.510,78 cada; outros 7.699 apostadores ficarão com...
Nacional1 dia ago

Pai denuncia mãe que torturou filha e expôs bebê nu em rede social

A mulher, de 23 anos, disse que castigou a própria filha por ela ter brigado com a irmã mais nova,...
Nacional1 dia ago

Advogado e companheiro são presos por estuprar criança autista

Eles também teriam abusado de uma criança de quatro anos e aliciado outras, que estudavam em uma escola ao lado...

Policial

Policial10 minutos ago

PCES e TJES debatem políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), e o Tribunal...
Policial40 minutos ago

Polícia Civil prende foragido em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, cumpriu, nessa quarta-feira (25),...
Policial40 minutos ago

Polícia Civil conclui inquérito sobre furto de celular em sorveteria de Viana

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 18º Distrito Policial de Viana, concluiu o inquérito policial que...

ENTRETENIMENTO

Entretenimento4 horas ago

Belo surge em clique raro com a neta Alice e se declara para a menina: ‘Meu amorzinho’

O cantor Belo, de 52 anos, fez uma rara aparição ao lado da neta, Alice, e encantou os seguidores nas...
Entretenimento6 horas ago

Matheus Vargas ganha surpresa romântica da namorada após o trabalho: ‘Te amo’

O cantor Matheus Vargas, de 28 anos, foi surpreendido na madrugada desta sexta-feira (27) ao chegar em casa após o...
Entretenimento7 horas ago

Jojo Todynho conquista estágio em Direito e celebra nova fase na carreira: ‘Fliz da vida’

POLÍTICA

Política2 horas ago

Iniciativa obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Política2 horas ago

Projeto obriga rampa acessível em todas as faixas de pedestres do ES

O deputado Lucas Polese (PL) quer que todas as faixas de pedestres do estado tenham rampas de acessibilidade para pessoas...
Política3 horas ago

Sessão reforça papel do comércio exterior para o ES

Vinte e quatro pessoas foram homenageadas pela Assembleia Legislativa (Ales) por seu trabalho no segmento do comércio exterior. Elas receberam...

Esportes

Esportes16 horas ago

Flamengo perde Recopa para o Lanús no Maracanã

Em uma noite de drama no Maracanã, o Flamengo não conseguiu virar o placar contra o Lanús e acabou derrotado...
Esportes17 horas ago

Neymar brilha e Santos vence o Vasco no Brasileirão 

O Santos conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2026 ao derrotar o Vasco por 2 a 1, nesta...
Esportes2 dias ago

Palmeiras vence o Fluminense e mantém liderança no Brasileirão

O Palmeiras segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Em um jogo de extremos na noite desta quarta-feira, o Verdão aproveitou o...

Mais Lidas da Semana