Polícia Civil prende foragido em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, cumpriu, nessa quarta-feira (25), um mandado de prisão em desfavor de um homem de 44 anos, no bairro Cidade Nova, em Marataízes. A ação foi realizada durante a escala operacional (Iseo).

Durante a diligência, as equipes policiais localizaram o indivíduo, contra quem havia uma ordem judicial, um mandado de prisão civil, em aberto, expedida pelo Fórum de Cachoeiro de Itapemirim.

Após a abordagem e a confirmação do mandado, o homem foi informado do teor da decisão e conduzido à unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Posteriormente, ele foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.



