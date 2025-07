Polícia Civil prende foragido da Justiça de Minas Gerais e apreende drogas em Presidente Kennedy

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Presidente Kennedy, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na tarde da última quarta-feira (26), um homem de 36 anos, foragido da Justiça do Estado de Minas Gerais. Ele foi localizado na orla da Praia das Neves, em Presidente Kennedy, onde participava de um churrasco, após o recebimento de uma denúncia anônima via Disque Denúncia 181.

As investigações apontaram que o indivíduo, que tinha um mandado de prisão em aberto, estaria escondido na localidade e utilizava um veículo Fiat Pulse alugado. Com apoio do sistema de videomonitoramento municipal e do cerco eletrônico, os policiais localizaram o carro estacionado na orla e efetuaram a prisão.

Durante a abordagem, foi encontrada com o suspeito uma bucha de maconha. Questionado, ele informou que havia mais entorpecentes na residência onde estava hospedado. Com a devida autorização para entrada, os policiais foram até o imóvel e localizaram, sobre uma mesa, um pedaço maior e mais duas buchas da mesma substância. Ao todo, foram apreendidos três buchas e um pedaço grande de maconha, totalizando 96 gramas.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES