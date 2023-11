Polícia Civil prende em Vitória um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Especializada (SPE), prendeu na última sexta-feira (24), um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo. A prisão ocorreu no bairro Nova Palestina, em Vitória. Na ação também foram apreendidos um fuzil calibre .762, carregadores e munições.

O criminoso de 32 anos, já era investigado por chefiar a quadrilha conhecida como os ‘Irmãos Vera’, juntamente com seus dois irmãos, além de ser conhecido por suas características violentas, ações voltadas ao tráfico de entorpecentes e crimes de homicídios. No dia 24 de outubro, um dos irmãos do criminoso já havia sido preso no bairro Itararé, pela Força Tática do 1° Batalhão de Vitória.

“Criminoso conhecido, tinha dois mandados pelo crime de homicídio e por organização criminosa. Era chefe do Terceiro Comando Puro (TCP), facção originária do Estado do Rio de Janeiro, sendo chefe no Estado do Espírito Santo”, informou o superintendente de Polícia Especializada (SPE), delegado Romualdo Gianordoli.

A quadrilha comandava os bairros Itararé, Cruzamento, Conquista e Tabuazeiro, além de atuar no município da Serra, com expansão para o município de Conceição da Barra.

De acordo com as investigações, o criminoso estava no Estado do Rio de Janeiro e havia voltado para o Estado capixaba na semana passada. Por meio de diligências, o chefe da quadrilha foi localizado e preso em uma residência alugada, no bairro Nova Palestina. No imóvel, foram apreendidos um fuzil AK-47 calibre.762, uma arma russa, além de carregadores e munições.

“O Terceiro Comando Puro (TCP), antigamente tinha relação com o Primeiro Comando de Vitória (PCV), porém houve uma desarticulação entre as facções, o que levou a uma guerra do tráfico. O criminoso havia voltado para o Estado para arrecadar o dinheiro do tráfico e também para administrar a guerra”, relatou o delegado Romualdo Gianordoli.

No momento da prisão, três seguranças do criminoso atiraram contra os policiais. A equipe policial conseguiu prender dois atiradores, o terceiro ainda continua foragido. Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Alexandre Ramalho, “Os criminosos têm ímpeto violento, característica psicopata de matar e resolver questões da guerra do tráfico entre eles, se armando fortemente e trazendo transtornos para as comunidades em vulnerabilidade social.”

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES