Polícia Civil prende em Vitória suspeito de homicídio em São Mateus

As investigações da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus culminaram na prisão de um homem de 22 anos suspeito de ser autor do homicídio de Cesar Ferreira dos Santos Junior, vulgo “Cesinha”, no balneário de Guriri, em São Mateus, no dia 1º de setembro de 2022. Ele foi preso pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas (Draco) no bairro Centro, em Vitória, nesta terça-feira (31).

Em posse do mandado de prisão expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus, os policiais da Draco foram a um edifício localizado no Centro de Vitória, onde cumpriram o mandado. O suspeito não esboçou resistência à prisão e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

As investigações realizadas pela equipe da DHPP de São Mateus apuraram que o suspeito é o autor do homicídio ocorrido no balneário de Guriri, em São Mateus.

“As diligências apontaram que ele era o autor do crime e que a motivação está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas no Bairro Guriri. Foi ouvida uma testemunha que reconheceu o suspeito como o autor do crime”, contou o titular da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de São Mateus, delegado Isaac Gagno.

Além deste crime, o indivíduo, que é um dos chefes do tráfico de drogas no balneário, ainda é suspeito de ser o autor de outros três homicídios ocorridos no ano de 2022 e de um homicídio ocorrido neste ano de 2023, todos no bairro Guriri, em São Mateus, e motivados pela disputa do tráfico de drogas.

