Polícia Civil prende em Linhares suspeito de homicídio cometido em 2007 em Vila Velha

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, realizou, nesta segunda-feira (23), uma operação com objetivo de cumprir um mandado de prisão em desfavor de um homem de 59 anos, investigado pelo crime de homicídio ocorrido no município de Vila Velha, no ano de 2007.

Segundo as investigações, após o fato, o homem deixou a região da Grande Vitória e passou a residir em diferentes localidades, fixando-se posteriormente em Linhares, onde estava trabalhando.

Durante a ação policial, as equipes localizaram o indivíduo em uma obra situada no bairro BNH. Após a representação quanto ao mandado de prisão em aberto, foi dada voz de prisão ao suspeito, que não ofereceu resistência à abordagem.

O detido foi conduzido à 16ª Delegacia Regional de Linhares, e posteriormente ao sistema prisional onde permanecerá à disposição da Justiça.

