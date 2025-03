Polícia Civil prende em flagrante homem que furtou bicicleta em Coqueiral de Itaparica  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 6º Distrito Policial (DP) de Vila Velha, prendeu em flagrante, na manhã dessa quinta-feira (06), um homem de 34 anos suspeito de furtar uma bicicleta avaliada em R$ 1.100,00 no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. A prisão foi realizada por um policial civil que reside no condomínio onde o indivíduo tentou se esconder após o crime.

De acordo com as informações, a vítima parou sua bicicleta em frente à loja onde trabalha, momento em que o suspeito aproveitou a distração e fugiu com o veículo. Um colega de trabalho da vítima percebeu a ação e alertou sobre o furto, iniciando uma perseguição com apoio de populares. Durante a fuga, um motociclista interceptou o suspeito, que abandonou a bicicleta e tentou se esconder, pulando a portaria de um condomínio localizado em Coqueiral de Itaparica.

No interior do condomínio, o homem foi detido por funcionários e por um policial civil, morador do local e lotado no 6º DP de Vila Velha. A equipe da unidade foi acionada e prestou apoio à ocorrência. Durante a abordagem, foi encontrada uma faca com suspeito.

Com o apoio da Polícia Militar, o homem foi conduzido ao 6º DP de Vila Velha e autuado em flagrante pelo crime de furto. Foi arbitrada fiança, levando em consideração o valor do bem furtado, a natureza da infração, as condições pessoais do suspeito, sua vida pregressa e as circunstâncias indicativas de sua periculosidade.

O suspeito não efetuou o pagamento da fiança e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES