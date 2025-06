Polícia Civil prende dupla suspeita de tráfico interestadual de drogas em Viana

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc), prendeu na noite do último sábado (14), dois homens, de 20 e 22 anos, suspeitos de tráfico de drogas interestadual. A ação foi fruto de uma investigação que durou cerca de 15 dias, após o setor de inteligência do Denarc identificar que um dos envolvidos realizava viagens frequentes ao Paraná para buscar entorpecentes destinados à Grande Vitória.

Após o levantamento de informações e do monitoramento das movimentações dos suspeitos, a equipe do Denarc descobriu que o investigado retornaria do Paraná transportando drogas em um veículo. Diante disso, uma campana e uma barreira policial foram montadas nas proximidades do município de Viana. Após um período de vigilância, o carro foi localizado e abordado.

Durante abordagem no interior do veículo, os policiais localizaram no porta-malas 14 porções de substância análoga a haxixe, totalizando 1,4 quilo da droga, escondidas em um fundo falso de uma mala e avaliadas em mais de R$ 100 mil.

Em continuidade à operação, a equipe se dirigiu à residência de um dos investigados, no bairro de Fátima, na Serra, onde foram apreendidas mais porções de haxixe, maconha, maconha líquida, cocaína pura, comprimidos de ecstasy, lança-perfumes e materiais utilizados para o preparo e distribuição de entorpecentes.

Os suspeitos foram autuados em flagrante por tráfico interestadual de drogas e associação para o tráfico. Após os procedimentos de praxe, eles foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.

