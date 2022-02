Polícia Civil prende duas pessoas e apreende dois adolescentes suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas em Pedro Canário

A equipe da Delegacia de Polícia de Pedro Canário realizou, nessa terça-feira (1º), uma operação policial no bairro Camata, no município de Pedro Canário. Durante a ação, quatro pessoas foram detidas suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas da região.



Os suspeitos são dois adultos, um jovem de 18 e uma mulher de 25 anos, e dois adolescentes de 14 e 17 anos. A adolescente de 14 anos já tinha sido autuada em flagrante por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, no último domingo (29), durante uma operação realizada no bairro Camata. Com ela, na época, foram apreendidos um rádio comunicador, um relógio, uma cápsula deflagrada, celulares, 18 pedras de crack, 43 buchas de maconha e R$ 250,00 em espécie.



Segundo o responsável pelas investigações, delegado José Eustáquio, as equipes policiais se deslocaram até o bairro, a fim de fazer o levantamento de informações sobre o homicídio contra um homem de 37 anos, morto com diversos disparos de arma de fogo. O fato aconteceu na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021, na mesma localidade.

“O bairro vem recebendo uma atenção especial da Polícia Civil, desde que o corpo de um homem foi encontrado em um terreno baldio, perto da praça em frente ao Cras da região. No momento em que entramos no bairro, avistamos seis indivíduos em um local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Foi decidido pela equipe fazer a abordagem, sendo detidos quatro indivíduos. Dois deles conseguiram fugir, sem que os policiais conseguissem identificar de quem se tratava”, informou o delegado.



Em continuidade às diligências, a equipe policial conseguiu localizar os dois menores e os adolescentes. Com eles, foram apreendidas 21 buchas de maconha, 28 pedras de crack e R$ 758,00 em dinheiro.



O jovem de 18 anos e a mulher de 25 foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menor, sendo caminhados para o Centro de Detenção Provisório (CDP) de São Mateus. Já os adolescentes assinaram um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc), por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



Ambos foram reintegrados às famílias, após os familiares assumirem o compromisso de comparecer ao Ministério Público quando solicitado.

