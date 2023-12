Polícia Civil prende dois suspeitos por tráfico de drogas em Nova Venécia

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional (DR) de Nova Venécia, cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão nessa quinta-feira (07), no município de Nova Venécia. Durante a ação, dois homens, de 22 e 23 anos, investigados pelo crime de tráfico de drogas, foram presos.

Durante as diligências, uma equipe policial foi informada de que os investigados estariam transitando em uma avenida da cidade de Nova Venécia a bordo de um veículo do modelo Golf. A equipe se deslocou ao local e realizou a abordagem.

Em seguida, a equipe de investigação prosseguiu com os suspeitos ao imóvel do investigado, de 23 anos, localizado no bairro Rubia, também em Nova Venécia. Na residência, estava a companheira do investigado, que informou que o suspeito, de 22 anos, estava morando na mesma residência.

No imóvel, foram apreendidos maconha, cocaína, crack, balança de precisão, material utilizado para embalo de drogas, além de R$290 em espécie, três aparelhos celulares e dois aparelhos de videomonitoramento da residência para fins periciais. O veículo em que os suspeitos foram abordados também foi recolhido.

Os detidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Nova Venécia e, após os procedimentos de praxe, foram encaminhados ao sistema prisional.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES