Polícia Civil prende dois suspeitos de liderar o tráfico de drogas em Cachoeiro de Itapemirim

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, prendeu dois homens de 27 e 30 anos na tarde desta quarta-feira (19), envolvidos no tráfico de drogas nos bairros São Luiz Gonzaga e Baiminas. A operação teve como objetivo o cumprimento de mandados de prisão preventiva expedidos pela 1ª Vara Criminal do município contra indivíduos envolvidos no tráfico de drogas nos referidos bairros.

A ação contou com apoio de policiais civis da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e do Centro Integrado de Análise Telemática (Ciat) Sul.

Durante as diligências, foram presos dois homens, de 27 e 30 anos. Segundo o delegado Felipe Vivas, titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) e Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, ambos os detidos são apontados como líderes do tráfico de drogas no bairro São Luiz Gonzaga e na área conhecida como Várzea, no bairro Baiminas.

Após a formalização dos procedimentos legais, os presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim (CDP/CI), onde permanecerão à disposição da Justiça.



