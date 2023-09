Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Guarapari

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, com o apoio do 10° Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), realizou uma operação nessa terça-feira (12), na cidade de Guarapari, visando a dar cumprimento a dois mandados de prisão temporária. Durante a operação, dois homens, um de 23 e outro de 21 anos, foram presos. Eles são investigados pelo crime de homicídio praticado no município.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no dia 29 de julho, no interior de um bar localizado no bairro Samambaia, em Guarapari. Um dos investigados foi localizado no bairro Portal Club, em via pública, onde foi abordado e preso pela equipe policial presente no local.

Já o outro detido, foi localizado durante uma diligência no bairro Muquiçaba. Na operação, policiais militares abordaram um homem que estava circulando pelo local e que tinha um mandado de prisão em aberto. O criminoso foi abordado e preso próximo a um comércio do bairro.

Ele foi encaminhado para a 5ª Delegacia Regional (DR) de Guarapari, onde foi dado cumprimento ao mandado. Posteriormente, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

