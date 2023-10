Polícia Civil prende dois suspeitos de estupro em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares, realizou operações policiais, com o objetivo de cumprir dois mandados de prisão em desfavor de elementos que praticaram crimes sexuais. Um dos investigados, 59 anos, foi preso nessa quinta-feira (19), no município de Rio Bananal. O segundo, de 56 anos, foi preso nesta sexta-feira (20), no município de Linhares.

A operação contou também com o apoio da Delegacia de Sooretama e da Delegacia de Rio Bananal. A primeira parte da operação ocorreu nessa quinta-feira (19), quando a equipe policial conseguiu localizar e prender o suspeito de 59 anos, em uma zona rural de Rio Bananal. O indivíduo era investigado pela prática de crime de estupro de vulnerável contra suas duas filhas. Uma das vítimas, após o caso, cometeu suicídio.

Já nesta sexta-feira (20), por meio de averiguações, a equipe policial de Linhares conseguiu localizar o suspeito de 56 anos trabalhando em uma fazenda na divisa com Sooretama, zona rural de Linhares. O indivíduo era investigado pelo crime de estupro.

Os detidos foram conduzidos para o Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra, local onde ficam os presos que cometem crimes sexuais. Neste ano, até o momento, 68 pessoas foram presas por praticar crimes sexuais, sendo 66 homens e duas mulheres, na região de Linhares, que também engloba Sooretama e Rio Bananal.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES