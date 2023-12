Polícia Civil prende dois investigados por crime de homicídio em Barra de São Francisco

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 14° Delegacia Regional (DR) de Barra de São Francisco, deu cumprimento nessa terça-feira (19), a dois mandados de prisão e a três buscas domiciliares. Durante a ação, dois homens, de 38 e 21 anos, foram presos, no município de Barra de São Francisco. Eles são investigados por participação em um crime de homicídio, que ocorreu no dia 28 de novembro, no bairro Vila Vicente, também em Barra de São Francisco. Além dos indivíduos presos, um revólver calibre 38, provável arma utilizada no crime, foi apreendido.

A ação também contou com o apoio das Delegacias de Ecoporanga, Mantenópolis e Águia Branca. No dia 28 de novembro, a equipe policial foi acionada para se deslocar ao bairro Vila Vicente, pois um adolescente de 17 anos teria sido vítima de uma tentativa de homicídio por arma de fogo.

Ao chegar no local, a vítima já se encontrava sem vida, com perfurações de bala, no dorso e na cabeça. Foi apreendido com o adolescente, um celular com informações pertinentes ao crime, e também a um homicídio consumado no bairro Vila Luciene. As informações referentes à motivação do crime ainda são desconhecidas.

Por meio de diligências, a equipe conseguiu localizar e prender o investigado de 38 anos, na residência dele, localizada no bairro Bambe. No imóvel, foi encontrado um revólver calibre 38, cápsulas deflagradas, droga e materiais para a pesagem e embalo de drogas, sendo apreendido dois aparelhos telefônicos, pertencente ao investigado.

Em seguida, a equipe policial se dirigiu para a residência do segundo suspeito, 21 anos, localizada no bairro Vila Landinha. O investigado foi preso no local. No imóvel foram apreendidos dois aparelhos telefônicos pertencentes ao investigado. O autor foi conduzido à 14° Delegacia Regional (DR) de Barra de São Francisco.

Texto: Beatriz Paoliello, Estagiária – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).



