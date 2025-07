Polícia Civil prende dois homens por receptação e crime ambiental  

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 2ª Delegacia Regional de Vila Velha e do 6º Distrito Policial de Vila Velha, em ação integrada com a Guarda Municipal de Vila Velha (GMVV) e a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), deflagrou, na manhã dessa quarta-feira (23), uma operação no bairro Glória, em Vila Velha, para cumprimento de mandado de busca e apreensão.

A ação é resultado de um inquérito policial instaurado no 6º Distrito Policial, que apura a prática do crime de receptação, com o apoio do setor de Inteligência da 2ª Regional de Vila Velha. As diligências culminaram na prisão em flagrante de dois homens, de 34 e 60 anos, pelos crimes de receptação qualificada, crime ambiental e posse irregular de munição.

Durante as buscas, foram apreendidas 11 bicicletas e uma bicicleta elétrica, além de diversos equipamentos de lavagem e manutenção, quatro carrinhos de propriedade do supermercado BH, 12 munições calibre .38 e 26 gaiolas contendo pássaros silvestres, mantidos em situação irregular.

Após os procedimentos de praxe, os suspeitos foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram autuados e permanecem à disposição da Justiça.



Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES