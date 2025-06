Polícia Civil prende comerciante em flagrante por armazenamento de pornografia infantil em Marechal Floriano

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marechal Floriano, realizou uma operação policial na tarde dessa quinta-feira (26), que resultou na prisão em flagrante de um comerciante de 47 anos, por armazenamento de pornografia infantil. Com ele, foram apreendidos dois aparelhos telefônicos contendo centenas de fotos e vídeos com conteúdo pornográfico infantil.

As equipes se dirigiram ao bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, para dar cumprimento a um mandado de busca e apreensão no âmbito do inquérito policial que apura a prática do crime. O homem foi abordado em seu comércio e, ao perceber a presença policial, tentou descartar dois aparelhos celulares que estavam em sua posse.

Os dispositivos foram localizados e manuseados pela autoridade policial, que identificou centenas de fotos e vídeos de cunho pornográfico, além de diversos grupos de WhatsApp e conversas privadas com conteúdos indevidos contendo crianças e adolescentes.

Diante da constatação preliminar, o indivíduo foi preso em flagrante e autuado pela prática de armazenamento de pornografia infantil.

Após os procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

