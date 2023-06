Polícia Civil prende canavieiro suspeito de assassinar colega de trabalho em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da 16ª Delegacia Regional de Linhares, prendeu em flagrante um homem de 24 anos, investigado por assassinar o colega de trabalho, José Roberto Sebastião dos Santos, de 38 anos, na madrugada desse domingo (04), em um canavial na zona rural de Linhares. A prisão ocorreu no alojamento da empresa em que suspeito e a vítima trabalhavam, localizada na zona rural de Linhares.

O titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, disse que, após tomar conhecimento do homicídio, a equipe, imediatamente, saiu em diligências para localizar e prender o suspeito do crime. Seguindo as pistas deixadas pelo suspeito, a equipe o localizou e o prendeu no alojamento.

Durante a prisão, o suspeito confessou o homicídio. Ele contou que, na noite desse domingo (04), saiu à noite com o colega de trabalho e foram a um forró. No local, se desentenderam e acabaram entrando em vias de fato. Durante o retorno para o alojamento, novamente entraram em luta corporal e o suspeito assassinou a vítima por enforcamento, asfixia.

O homem foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares, onde foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e, posteriormente, foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares.

“O preso é do Estado de Alagoas e estava há cerca de seis dias em Linhares para trabalhar no corte da cana”, contou o delegado Fabrício Lucindo.

Texto: Olga Samara Gomes

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3137-9024

[email protected]

Informações à Imprensa:

Olga Samara / Marcelo Rosa

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES