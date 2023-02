Polícia Civil prende autor de homicídio em São Domingos do Norte

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, prendeu um homem de 19 anos no bairro Centro, em São Domingos do Norte, nessa quarta-feira (02). Ele é suspeito de ter assassinado, a tiros, Lucélio Martins dos Santos, de 43 anos, no bairro Centro, no município, no dia 23 de janeiro deste ano.

Ao ter ciência do fato, a equipe da DP de São Domingos do Norte realizou diligências e conseguiu identificar e qualificar o suspeito. De acordo com as investigações, a motivação do crime estaria relacionada a uma discussão causada pelo não pagamento da compra de um cordão.

“O suspeito disse que havia vendido o cordão para a vítima há mais de 20 dias e que não houve o pagamento. O indivíduo foi novamente na casa de Lucélio Martins para receber o valor e, após ele informar que não pagaria, o suspeito efetuou os disparos e fugiu”, contou o titular da Delegacia de Polícia de São Domingos do Norte, delegado Dair Oliveira Junior.

Segundo ele, as investigações foram realizadas com brevidade, tendo sido crucial a existência de um sistema de monitoramento na cidade, que captou boa parte da ação criminosa.

“Nos próximos dias vamos intensificar medidas de prevenção às práticas criminosas, que têm como objetivo apresentar resultados no menor espaço de tempo possível”, informou Dair Oliveira Junior.

O delegado disse ainda que a integração com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), o Poder Judiciário e o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) foi determinante para a obtenção de respostas com relação ao crime. Após procedimentos de praxe, o conduzido foi encaminhado ao Centro de Detenção de São Domingos do Norte, onde permanecerá à disposição da Justiça.



Texto: Adriana Nascimento Amaral, Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).

