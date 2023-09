Polícia Civil prende acusado de homicídio ocorrido em Jerônimo Monteiro

Policiais civis da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, em apoio à Delegacia de Polícia (DP) de Jerônimo Monteiro, deflagraram uma operação policial na última quinta-feira (14), que resultou na prisão de um homicida de 18 anos e na apreensão de uma pistola, munições, aparelhos celulares e dinheiro relacionados ao crime. A ação foi realizada na região de Montes Claros e BNH, no interior do município de Cachoeiro de Itapemirim.

A operação foi realizada após levantamentos que indicavam que o procurado estaria escondido no interior de Cachoeiro de Itapemirim. No local, os policiais cercaram a residência do suspeito e realizaram a prisão. O homem tentou fugir pela mata quando percebeu a chegada dos policiais, mas foi contido e preso. Com ele, foi apreendida uma motocicleta com sinais de adulteração.

Posteriormente, os investigadores seguiram para um endereço no bairro BNH, em Cachoeiro de Itapemirim, onde cumpriram um mandado de busca e apreensão, também referente ao homicídio. No local, a equipe apreendeu uma pistola calibre 9mm, além de 20 munições do mesmo calibre, celulares e a quantia de R$ 1.137 reais em espécie.

O crime foi cometido no bairro Santo Antônio, no município de Jerônimo Monteiro, na madrugada do dia 02 de setembro, e vitimou Renan de Moraes Fosse, de 24 anos. A causa do homicídio teria sido um desentendimento entre ele e um dos suspeitos, que chamou um comparsa para matar a vítima, ambos já identificados pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

O titular da Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Rafael Amaral, informou que, após o cometimento do homicídio, os criminosos fugiram para um local incerto, o que motivou a Polícia Civil de Jerônimo Monteiro a solicitar o apoio dos investigadores do Deic, que, em 48 horas, conseguiram localizar um dos suspeitos.

“A prisão do outro investigado é questão de tempo, já que os trabalhos de investigação não vão cessar, até que se prenda o outro envolvido”, afirmou o delegado Rafael Amaral.

