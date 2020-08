Polícia Civil prende 350 suspeitos em ação contra roubo de carga

Um vídeo está rodando em todas as redes sociais.

A infidelidade é, muitas vezes, o motivo do término de muitos relacionamentos. Porém, a grande maioria das pessoas ainda prefere manter seus relacionamentos na base do respeito e da confiança. Um desses casos envolvendo marido e mulher aconteceu neste final de semana, na cidade de Belo Horizonte (MG). Uma mulher casada foi convidada por um homem para saírem juntos e ela acabou aceitando o convite. Porém, ele não poderia imaginar que o suposto encontro seria apenas uma armação entre a mulher e o marido dela. O fato mais curioso desta história é que o homem que fez o convite é #Pastor de uma igreja evangélica e a mulher, uma de suas fieis.

Um vídeo está rodando em todas as redes sociais e já foi assistido milhares de vezes pelos internautas. As imagens mostram um pastor tomando uma surra de um homem após paquerar sua mulher. O encontro foi em um shopping da capital e foi gravado por várias pessoas.

Foram divulgados dois vídeos mostrando o encontro do pastor com a mulher. No primeiro vídeo, ele aparece se encontrando com ela na entrada do shopping. Eles conversam um pouco e, em seguida, ele a abraça e, juntos, entram no local. No segundo vídeo, as imagens mostram o marido se aproximando da mesa em que os dois estavam sentados. Foi nesse instante que o pastor desconfiou que seu encontro havia sido sabotado.

“Sabe quem é essa mulher aqui? É minha esposa, seu vagabundo”, disse o marido assim que chegou à mesa. Vendo que a cena não terminaria bem, os seguranças se aproximaram e tentaram acabar com a discussão, todavia, não conseguiram. O pastor tentou aproveitar o momento para tentar sair do local, mas acabou ganhando um soco do marido. “Não bate não, Júnior! Não bate não, Júnior!” pedia a pessoa que estava gravando o vídeo. Porém, o homem, furioso, continuou a insultar o pastor. “Isso é um vagabundo”, disse o homem.

O pastor conseguiu fugir, porém, não satisfeito, o homem saiu atrás dele fazendo xingamentos e ameaças. “Seu porco… pastor da Mundial”, disse o homem que já estava sendo contido pelos seguranças.