Polícia Civil participa de operação Estado Presente Noroeste em Alto Rio Novo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Alto Rio Novo e da Delegacia de Polícia (DP) de Pancas, realizou, na tarde dessa terça-feira (25), uma operação no âmbito do programa Estado Presente Noroeste, que resultou na prisão de um homem de 19 anos, em cumprimento a mandados de prisão e de busca e apreensão.

As equipes localizaram o imóvel do suspeito nas proximidades do cemitério da cidade. Durante as buscas, nenhum item ilícito foi encontrado. O indivíduo foi informado sobre o mandado de prisão em aberto, expedido pelo Juízo da Comarca de Alto Rio Novo, e encaminhado à autoridade policial.

Após os procedimentos de praxe, o detido foi conduzido ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Assessoria de Comunicação Polícia Civil

Comunicação Interna – (27) 3198-5832 / 3198-5834



Informações à Imprensa:

Olga Samara / Matheus Foletto

(27) 3636-1536 / (27) 99846-1111 / (27) 3636-1574 / (27) 99297-8693

[email protected]

Fonte: POLÍCIA CIVIL ES