Polícia Civil localiza possível corpo de motorista desaparecido em Fundão

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, com apoio do Setor de Inteligência da Polícia Penal do Espírito Santo (PPES) e da equipe K9 do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), localizou, no início da tarde desta quarta-feira (19), um corpo que pode ser do motorista Cláudio Bernardo da Silva, de 58 anos, desaparecido desde o dia 3 de março, quando saiu para levar a esposa ao trabalho.

O corpo foi encontrado enterrado na areia da praia na Barra do Jucu, limite com o bairro Praia dos Recifes, em Vila Velha, durante diligências realizadas pela equipe da DP de Fundão. Ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES), localizado em Vitória, para identificação e realização do exame cadavérico, que determinará a causa da morte.

De acordo com a legislação, o prazo para a emissão do laudo pericial é de 10 dias, podendo ser prorrogado a pedido dos peritos. Caso sejam necessários exames laboratoriais adicionais, o processo pode se estender, sendo que exames de DNA podem levar até 30 dias, enquanto exames toxicológicos amplos e histopatológicos podem demandar entre 60 e 90 dias.

O veículo do motorista foi localizado no dia 4 de março com um homem de 31 anos, que foi conduzido à Delegacia Regional de Aracruz. Ele assinou um Termo Circunstanciado (TC) por falsa identidade e teve um mandado de prisão cumprido, expedido pela Vara de Execuções Penais do Juizado de Vila Velha.

As investigações seguem em andamento para a confirmação da identidade do corpo e o esclarecimento do caso.

