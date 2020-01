Polícia Civil investiga cervejaria relacionada a síndrome desconhecida de BH

arrow-options MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Paulo Guedes, ministro da Economia

O ministro da Economia, Paulo Guedes, começou a promover alterações na sua equipe. As primeiras mudanças, esperadas desde o fim do ano passado, foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira, em portarias assinadas pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.

Foi oficializada a transferência de Esteves Colnago, que era secretário especial adjunto de Fazenda do Ministério da Economia, para o gabinete do ministro. Servidor de carreira do Banco Central, ele será chefe da Assessoria Especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia.

Bolsonaro diz que gostaria de mínimo a ‘R$ 10 mil’ e atribui reajustes a Guedes

Ministro do Planejamento do governo Michel Temer, Colnago deve ajudar na articulação com o Congresso na aprovação de um conjunto de reformas propostas por Guedes em novembro do ano passado.

O servidor Jeferson Bittencourt irá ocupar a vaga deixada por Colnago na Secretaria Especial de Fazenda.

A função que será exercida por Colnagno, até agora, era ocupada pelo economista Caio Megale, ex-secretário de Fazenda da prefeitura de São Paulo. Megale passará a chefiar uma das diretorias da Secretaria Especial de Fazenda, hoje chefiada por Waldery Rodrigues.

No fim do ano passado, Guedes promoveu um balanço e uma avaliação da equipe econômica. A análise que o ministro fez junto aos integrantes de seu time pode resultar em outras mudanças na composição do Ministério da Economia, que ainda estão sendo estudadas, segundo fontes que acompanham as discussões.

Com Guedes, Orçamento de 2020 terá menor investimento desde 2004

Guedes está de férias, até esta sexta-feira, e só depois mudanças mais profundas podem ser decididas.

A saída do secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, que chegou a ser cogitada no fim do ano passado, foi descartada por enquanto. Ele deve ser nomeado secretário-executivo do Conselho Fiscal da República, que Guedes pretende criar em uma das propostas enviadas ao Congresso.

Guedes considera esse processo de avaliação e de eventuais trocas na equipe como naturais. Na pasta, ele se comporta como o chefe de uma empresa, dizem pessoas próximas ao ministro. Com isso, ele traça metas e cobra resultados semanalmente de cada integrante da equipe.