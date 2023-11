Polícia Civil inicia buscas para localizar suspeito envolvido em dois homicídios em Linhares

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, iniciou buscas para localizar e prender um homem de 19 anos. O investigado tem mandado de prisão em aberto pela prática de crime de tráfico de entorpecentes e homicídio.

As buscas também contam com o apoio da Superintendência de Polícia Norte (SPRN), da 16ª Delegacia Regional (DR) de Linhares e das Delegacias de Polícia (DP) de Sooretama e Rio Bananal.

De acordo com as investigações da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares, o suspeito é investigado como autor de dois homicídios, que vitimaram dois irmãos. O primeiro crime ocorreu no dia 03 de julho, no Centro de Linhares, vitimando Igor Monteiro Barbosa, de 18 anos. Já na última segunda-feira (06), no Residencial Jocafe, também em Linhares, o suspeito matou o irmão da primeira vítima, Iury Monteiro Barbosa, de 20 anos.

Qualquer informação sobre o paradeiro do foragido é importante e pode ser repassada para a Polícia Civil por meio do Disque-Denúncia 181. A ligação é anônima e o sigilo é garantido. Denúncias também podem ser feitas pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

