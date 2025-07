Polícia Civil indicia motorista por morte de jovem de 19 anos em acidente de trânsito em Castelo

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Castelo, concluiu, na última quinta-feira (17), o inquérito policial que investigava o acidente de trânsito ocorrido no dia 27 de abril, em uma das principais avenidas do bairro Esplanada, no município de Castelo, que resultou na morte de Estêvão Domingos de Oliveira, de apenas 19 anos. O motorista do veículo envolvido na colisão, de 42 anos, foi indiciado por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Segundo a apuração da Polícia Civil, o motorista de um Hyundai Creta realizou uma manobra de retorno em local proibido, sinalizado com faixa dupla contínua. Ao fazer a conversão irregular, o veículo obstruiu a passagem da motocicleta conduzida pelo jovem, que trafegava em sua mão de direção e não conseguiu evitar a colisão fatal. Estêvão veio a óbito no local do acidente.

O inquérito foi concluído com base em laudos periciais e oitivas de testemunhas. O Laudo de Exame de Local de Acidente de Tráfego foi decisivo ao apontar que a “causa primária do acidente tenha sido uma tentativa de retorno, irregular, efetuada pelo Veículo 01 (Hyundai Creta)”.

O titular da Delegacia de Castelo, delegado Estêvão Oggione, informou que, com a conclusão das investigações, o inquérito foi remetido ao Ministério Público do Espírito Santo (MPES) para as providências cabíveis.

O delegado lamentou o ocorrido e fez um apelo à população: “a conclusão deste inquérito representa a perda trágica de uma vida muito jovem, de apenas 19 anos, devido a uma manobra imprudente. É um lembrete doloroso de que a desatenção no trânsito tem consequências irreversíveis. Notamos um aumento preocupante nos acidentes em nossa cidade, principalmente neste mês de junho”, frisou.

“Apelamos para que todos os motoristas e motociclistas redobrem atenção e o respeito às leis de trânsito, para que não tenhamos que noticiar mais perdas como esta. A imprudência no trânsito não será tolerada por aqui. Todos os motoristas e motociclistas que cometerem crimes de trânsito serão indiciados”, declarou o delegado Estêvão Oggione.

