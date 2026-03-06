Polícia Civil identifica suspeito de furto e recupera celular em Cariacica

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do 15º Distrito Policial de Cariacica, identificou, nessa quarta-feira (04), o suspeito de um furto de celular e recuperou o aparelho furtado no bairro Santana, em Cariacica.

Após o registro de boletim de ocorrência, no dia 23 de fevereiro deste ano, a vítima relatou que seu aparelho celular havia sido furtado no interior de uma escola municipal enquanto ela ministrava aula.

A partir do registro da ocorrência, foram iniciadas diligências investigativas que resultaram na localização e recuperação do aparelho, bem como na identificação do suspeito do crime, um homem, de 42 anos.

Todos os envolvidos foram ouvidos na unidade policial, e o aparelho celular foi devidamente restituído à sua legítima proprietária.

