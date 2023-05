Polícia Civil homenageia assistentes sociais da instituição

Nesta segunda-feira (15), a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) celebra o Dia Nacional do Assistente Social. A data permite que a instituição homenageie o trabalho desses profissionais que dedicam suas vidas à promoção da justiça social, da igualdade e dignidade para todos.



Os assistentes sociais são verdadeiros agentes de transformação. Com empatia, conhecimento e habilidades, eles enfrentam desafios complexos e ajudam a melhorar a qualidade de vida daqueles que mais precisam. São incansáveis defensores dos direitos humanos, lutando pela inclusão social, pela redução das desigualdades e pela garantia de acesso aos serviços e recursos necessários.



Na Polícia Civil, esses profissionais atuam em diversas unidades policiais, entre elas a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), a Delegacia de Atendimento ao Idoso (DEPI), Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD) e a Divisão de Promoção Social (DPS).



Diariamente, os assistentes sociais lidam com situações difíceis e desafiadoras, mas nunca perdem a determinação em fazer a diferença. Com um compromisso inabalável, elas apoiam indivíduos e comunidades, oferecendo suporte emocional, orientação prática e assistência para superar obstáculos e alcançar um futuro melhor.



Dentro da Div-Deam, os assistentes sociais atuam no Gabinete da Divisão, na Sessão de Projetos Educacionais, na Prevenção e Estudos da Violência, que, com psicólogos, pensam os projetos, como o Homem que é Homem e o Deam’s Itinerante, fazendo parte do corpo técnico na condução de grupos reflexivos de homens autores de violência.



Outros profissionais estão lotados no Plantão Especializado da Mulher (PEM) e na Delegacia Especializada da Mulher (Deam), onde realizam o primeiro atendimento dessas mulheres em situação de violência doméstica ou violência sexual, bem como fazem o devido encaminhamento para a rede de atendimento.



Exemplo de profissional que atua para promover a justiça social é a policial Helena Carolina Siqueira de Carvalho, de 41 anos. Lotada na Div-Deam, ela realiza um atendimento humanizado com escuta especializada, mais atenta às mulheres em situação de violência.



Antes de ingressar na Polícia Civil, Helena de Carvalho trabalhou em serviços de Política e Assistência Social, como o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) e no Centro de Referência e Assistência Social (Creas), também atuou na Saúde e em instituições de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes.

“É uma honra pertencer à instituição Polícia Civil. Ser assistente social e poder exercer a profissão de forma a contribuir para o bem–estar de quem procura a delegacia é uma alegria”, disse a assistente social Helena de Carvalho.



Aos assistentes sociais, nosso profundo agradecimento por serem faróis de esperança e por realizar um trabalho verdadeiramente inspirador que merece todo o reconhecimento e respeito. Parabéns pelo Dia Nacional da Assistente Social!



Texto: Adriana Nascimento Amaral Policial Civil – Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi).



