Polícia Civil estoura desmanche de veículos em Cariacica

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV), desmantelou, na última sexta-feira (16), um desmanche de veículos automotores, que funcionava em uma residência, no bairro Nova Campo Grande, no município de Cariacica. Dois veículos clonados, além de peças e placas de carros com restrição de furto e roubo foram localizados.

Levantamentos realizados apontaram que havia uma casa, no bairro Nova Campo Grande, em Cariacica, onde estaria funcionando um desmanche de veículos. No local, a Polícia identificou dois veículos automotores clonados, além de peças espalhadas no interior do terreno.

No imóvel, foi localizada uma carcaça de caminhonete S10, de cor branca, e duas placas de veículos, com restrição de furto e roubo. Além disso, foram encontradas diversas peças de outros veículos, todos sem identificação e uma placa cortada, referente a um Ford Focus, de cor preta, com restrição de furto e roubo.

O titular da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos, delegado Marcos Aurélio Ferreira Oliveira, informou que um dos responsáveis pelo desmanche já foi identificado. “O Inquérito Policial foi instaurado e as investigações para identificar os culpados continuam”, concluiu o delegado.

