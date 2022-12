Polícia Civil elucida dois casos de furto cometidos nas últimas 24 horas em Guaçuí

A equipe da Delegacia de Polícia de Guaçuí elucidou dois furtos cometidos em menos de 24 horas no município. Em um dos casos, um casal foi preso em flagrante; no outro, os autores foram identificados como dois adolescentes.

Na madrugada dessa quarta-feira (21), dois adolescentes, ambos com 16 anos, escalaram um telhado vizinho ao depósito de um supermercado, localizado no Centro de Guaçuí, e quebraram a grade e a báscula, entrando no local. Lá, comeram, beberam e furtaram alimentos. Na hora de sair do local, tiveram que empilhar fardos de arroz para conseguirem ter acesso à báscula e, em seguida, usando óleo e um isqueiro, atearam fogo no depósito e fugiram.

A Delegacia de Polícia de Guaçuí iniciou diligências assim que tomou conhecimento do fato. Num trabalho de investigação, descobriu-se que os autores eram dois adolescentes com várias passagens pela Polícia. Nos levantamentos, constatou-se que um dos adolescentes saiu do sistema socioeducativo há aproximadamente oito meses, onde esteve internado por ato infracional análogo ao crime de roubo. Já o outro adolescente, participou de um furto recente a um supermercado da cidade.

Eles foram conduzidos à Delegacia e prestaram depoimento. Ambos assinaram Boletim de Ocorrência Circunstanciado por atos infracionais análogos aos crimes de furto qualificado e incêndio, sendo reintegrados às respectivas famílias.

Ainda na quarta-feira (21), dois policiais civis que estavam de folga prenderam em flagrante um casal que havia acabado de furtar um aparelho de som automotivo de um veículo que estava estacionado perto da Delegacia.

Os policiais civis estavam em uma lanchonete e perceberam que havia um cidadão rondando as imediações da Delegacia. Eles resolveram abordá-lo, e o rapaz relatou que procurava por ajuda pois um casal havia acabado de furtar o aparelho de som do veículo do dono de um estabelecimento comercial que fica perto da Delegacia.

Imediatamente, os policiais iniciaram uma diligência e os suspeitos acabaram presos. O aparelho de som foi devolvido para a vítima. Na Delegacia, ficou constatado que a mulher, de 36 anos, já praticou diversos furtos na cidade e foi presa flagrante no dia 1º de dezembro, sendo liberada na Audiência de Custódia. Já o companheiro dela, de 38 anos, foi preso pela primeira vez. Eles foram autuados por furto qualificado e encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

