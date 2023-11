Polícia Civil elucida crime de extorsão e tortura mediante sequestro e prende última envolvida em Marataízes

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Marataízes, concluiu as investigações e elucidou o crime de tortura e extorsão mediante sequestro, ocorrido na cidade de Marataízes, no dia 03 de outubro. A última investigada, de 33 anos, foi presa nessa terça-feira (14), em uma clínica de recuperação localizada no município.

Após levantamentos, a polícia descobriu que a suspeita estava internada em uma clínica de reabilitação localizada no bairro Ilmenita, no município de Marataízes, e realizou diligências até o local para dar cumprimento ao mandado de prisão. A mulher já havia sido alvo de mandado, todavia, não havia sido localizada. Os outros três envolvidos foram presos em Barra de Itapemirim no dia 09 de novembro, durante operação policial.

Com a última prisão, a Polícia Civil de Marataízes concluiu o Inquérito Policial que investigava o crime de tortura e extorsão mediante sequestro, praticado em desfavor de um homem de 43 anos. Na ocasião, a vítima de 43 anos foi abordada por indivíduos e levada para um cativeiro, onde foi espancada e torturada por mais de 24 horas, enquanto os familiares eram extorquidos pelos criminosos.

A conduzida foi encaminhada à Autoridade Policial e, após procedimentos de praxe, permanece à disposição da Justiça.

