Polícia Civil e Polícia Científica identificam dois novos casos de furto de energia elétrica em Jardim Camburi

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio do Departamento de Investigações Criminais (Deic), em conjunto com o Departamento de Engenharia Forense do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES) e técnicos da EDP, distribuidora de energia elétrica no Estado, identificou dois novos casos de furto de energia elétrica durante operação integrada realizada na noite dessa terça-feira (14), no bairro Jardim Camburi, em Vitória.

Os flagrantes ocorreram em uma hamburgueria e em uma loja de assistência técnica. Na hamburgueria, os técnicos constataram uma fraude no medidor que impedia o registro do consumo de energia. O proprietário informou que o imóvel era alugado e que sua esposa era a responsável pelo comércio. Ele foi conduzido ao Deic, em Vitória, para prestar esclarecimentos.

Já na loja de assistência técnica, a equipe identificou adulteração no medidor, o que fazia com que cerca de 50% da energia consumida não fosse registrada. O proprietário foi autuado em flagrante pelo crime de furto de energia elétrica.

As irregularidades foram corrigidas e o fornecimento restabelecido dentro dos padrões técnicos pela EDP.

Na semana passada, uma distribuidora de bebidas também foi alvo de operação da EDP e da Polícia Civil no mesmo bairro. Na ocasião, as equipes identificaram uma ligação direta na rede elétrica, desviando parte do consumo e caracterizando o crime de furto de energia.

A EDP alerta que o furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena de um a quatro anos de reclusão e multa. Além das sanções criminais, os envolvidos deverão ressarcir os valores referentes à energia não faturada e aos custos operacionais.

